Democratii isi mai fac un Guvern. In noul sediu de pe strada Armeneasca vor activa 9 departamente, care vor veni cu propuneri si expertize, pentru Exectivul, despre care PD spune ca este unul tehnocrat - VIDEO

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: "Departamentele de specialitate ale PD-ului, departamente care vin ca suport politic si de expertiza pentru guvern si parlament."

Cele 9 comisii cu experti democrati, dar si independenti, care ar urma sa ajute guvernarea au fost deja create.Toate vor face expertize pentru ministere si vor raporta partidului despre activitatea lor. Asta insa nu va stirbi din independenta Guvernului despre care, democratii spun ca este unul tehnocrat ne asigura Vitalie Gamurari.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: "Un ministru spune ca are nevoie de o intrebare ca sa o promoveze ca politica a ministerului si iata acest departament care are o mai mare marja de a analiza si aborda, face un studiu, care este mai amplu si incepe de la zero."

Gamurari nu a putut sa dea nume, nici sa ne spuna daca in cele 9 comisii se vor regasi fostii ministri demisi la sfarsitul anului trecut. Guvernul de la PD va avea sediul in noua cladire a democratilor de pe strada Armeneasca, unde accesul este la fel de strict ca in cladirea Executivului de pe bulevardul Stefan cel Mare.Toti jurnalistii sunt verificati cu detectoare de metale si scanere, iar fara acreditare nimeni nu poate intra.Este o practica internationala, se justifica purtatorul de cuvant al partidului.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: "Atunci cand primele persoane in stat, presedintele parlamentului si prim-ministrul se afla la sedinta, noi trebuie sa asiguram o securitate inclusiv prevazuta in legislatie.Vine doar in contextului asigurarii bunului lucru pentru jurnalisti."

Gamurari insa nu ne-a putut spune ce se va intampla atunci cand colegii lor nu vor mai fi functionari de stat.Traditional la casa noua, stapanul e cel care isi intampina oaspetii, astazi liderul PD nu a iesit in fata presei.

“Aceasta sala noua, frumoasa, care nu cred ca are vreun partid din Republica Moldova.”

Purtatorul de cuvant al PD spune ca Vlad Plahotniuc va iesi in fata presei insa nu la fiecare briefing organizat in fiecare zi de marti de catre democrati.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: "Liderul partidului, daca ati observat au fost momente cruciale, care sunt principiale pentru activitatea partidului si atunci dumnealui isi asuma iesirea in fata presei."

Democratii au refuzat astazi sa ne spuna cat i-a costat reparatia cladirii, mentionand ca toate cheltuielile vor fi indicare in raporul de la sfarsitului anului, prezentat la CEC.Jurnalistii de la MoldStreet spun ca noul sediu are o suprafata de peste 7 mii de metri patrati, iar valoarea cadastrala in anul 2009 era de peste un milion de euro.Acum, sediul ar costa 15 milioane de euro.