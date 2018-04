Democratii, impreuna cu Mitropolitul, la Ierusalim dupa Lumina Sfanta: "Am fost, ne-am rugat pentru Moldova". Momentul in care Constantin Tutu coboara din masina alaturi de cleric, in scuarul Catedralei - GALERIE FOTO

Un grup format din patru deputati PD l-a insotit in acest an pe cleric la Tel Aviv. Cei patru, printre care si Constantin Tutu, au ajuns in scuarul Catedralei alaturi de Mitropolit. Toti au coborat din masina delegatiei Bisericii Ortodoxe.

Iurie CHIORESCU, DEPUTAT PD: "Am fost dupa Focul Haric la Ierusalim. Patru colegi deputati. Eugeniu Nichiforciuc, Nae Simion Plesca si Constantin Tutu, cu domnul colonel Gheorghe Cavcaliuc. Noi am plecat vineri dupa sedinta Parlamentului. Ceilalti au plecat joi. Am facut pelerinaj si ne-am rugat pentru Moldova."