Democratii se gandesc la un referendum. Vor sa intrebe oamenii daca sunt de acord cu “integrarea europeana” in Constitutie. In ce conditii s-ar putea ajunge la un plebiscit

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “In situatia in care va fi un esec azi, il consider ca nu este un esec al PD, ci un esec al politicului si al tarii sa isi creeze un viitor european. In acelasi timp ne gandim la organizarea unui referendum pentru integrarea europeana, in aceeasi zi cu alegerile parlamentare, pentru a economisi bani.

Dar vom reveni la acest subiect dupa ce vom avea si decizia CC. Cert este ca noi nu vom renunta la ideea integrarii europene si indiferent de votul de azi, noi examinam posibilitatea sa organizam acest referendum. Colegii inteleg importanta subiectului si nu putem renunta din simplul fapt ca colegii din partidele considerate pro europene.

Daca refuza, ele nu mai pot fi considerate pro-europene".