Democratii si socialistii vor incerca sa fraudeze alegerile, iar pana atunci, arunca in fata publicului sondaje mincinoase. Prin asta se exlica diferenta dintre datele studiului publicat de IRI si cel realizat de IMAS, la comanda PD - VIDEO

Democratii si socialistii vor incerca sa fraudeze alegerile, iar pana atunci, arunca in fata publicului sondaje mincinoase. Prin asta se exlica diferenta dintre datele studiului publicat aseara de Institutul Republican International si cel realizat de IMAS, la comanda PD. Declaratiile au fost facute de lidera PAS, Maia Sandu, la emisiunea In Profunzime. In replica, democratii spun ca sondajele sunt transparente, iar Maia Sandu ar trebui sa aduca probe, daca le are.