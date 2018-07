Democratii sunt lideri la capitolul cheltuieli. In jumatate de an acestia au folosit aproape 17 milioane de lei, iar socialistii au cheltuit opt milioane. Raport CEC - VIDEO

Democratii sunt lideri la capitolul cheltuieli. In jumatate de an acestia au folosit aproape 17 milioane de lei, cei mai multi bani fiind investiti pentru a lustrui imaginea partidului. Socialistii, la randul lor au cheltuit opt milioane. Cifrele se contin in raportele financiare prezentate de formatiunile politice la CEC. Acestea arata ca liberalii si comunistii nu au primit niciun leu din donatii si au folosit doar banii statului.