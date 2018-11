Referendum, de alegeri. Democratii propun organizarea unui plebiscit pe data de 24 februarie. La ce intrebari vor raspunde cetatenii - VIDEO

Anuntul a fost facut la briefingul de astazi al formatiunii, de catre Vlad Plahotniuc. Liderul PD a mai vorbit si despre ideea ca cetatenii sa poata retrage oricand mandatul unui parlamentar daca aceasta nu lucreaza bine, fara sa explice modalitatea prin care s-ar putea face asta.

Anterior opozitia mentiona ca este imposibil ca ambele scrutine sa se desfasoare concomitent, intrucat legislatia electorala nu permite acest lucru. Si presedintele Igor Dodon a vrut sa organizeze un referendum in care sa puna patru intrebari, printre care si cea de a optimiza numarul de deputati. Atunci insa Curtea Constitutionala a declarat plebiscitul neconstitutional pentru ca intrebarile depasesc atributiile sefului statului.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Vom vorbi despre reforma politica. Inca in 2016 am declarat ca reforma politica in RM presupune optimizarea Parlamentului si a Guvernului, transmiterea reala asupra Parlamentului in mainile poporului si identificarea pargiilor pe care cetatenii i-ar putea sanctiona. Optimizarea guvernului deja am inceput-o.

De aceea, prima propune a PD privind optimizarea parlamentului este de a reduce numarul de deputati de la 101, la 61 de deputati. Un Parlament optimizat si bine structurat va deveni mult mai eficient. Deputatii vor fi mult mai eficienti.

A doua propunere vizeaza controlul cetatenilor asupra deputatilor, ca cetatenii sa poata retrage mandatele deputatilor atunci cand acestia i-au dezamagit. Noi nu am demarat pana acum initierea unui astfel de referendum pe aceste teme. O data cu petrecerea alegerilor parlamentare, apare un moment oportun pentru efectuarea unui referendum, concomitent cu acest scrutin parlamentar.

Astazi sa pregatit o initiativa de organizare si petrecere concomitent cu petrecerea alegrilor parlamentare din februarie 2019 si suntem siguri ca ea ne va ajuta pe noi sa luam decizii in parlamentul urmator.

[...]

Va amintesc ca in cadrul reformei slarizarii anuntate recent de PD au fost crescute semnificativ salariile pentru o mare categorie de oameni salarizati din bugetul de stat. Urmeaza ca ei sa primeasca salarii noi incepand cu ianuarie pentru luna decembrie a anului 2018.

Au fost majorate salariile pentru medicii care sunt finantati de bugetul de stat. In sistemul medical mai lucreaza peste 41 de mii de medici si personal medical, care sunt finantati de catre CNAM.

Medici vor primi o majorare cu 20 la suta, iar personalul medical cu 10 la suta. Datorita eficientei guvernarii actuale, noi avem posibilitatea sa majoram nu doar salariile oamenilor, dar si pensiile. Astazi, in dezbaterile pe care le-am avut, s-a luat decizia ca noi din 1 ianuarie 2019 sa majoram salariile pentru o categorie larga de pensionari.

Vorbim despre cei care primesc pensii minime, astfel pensiile lor vor fi majorate cu circa 10 la suta. Noi am solicitat guvernului ca asemenea majorari sa aiba loc in fiecare an. Programele "Salarii bune pentru Moldova" si "Pensii pentru Moldova" vor continua si in anii viitori."

Deputatii din opozitie au zis anterior ca potrivit Codului Electoral, nu este posibil de organizat un refendum cu jumatate de an inainte sau cu jumatate de an dupa alegerile parlamentare.