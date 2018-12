Democratii vor sa creeze o comisie care sa monitorizeze celelalte partide daca nu cumva incalca legislatia electorala inainte de parlamentare:“Dar pe democrati cine ii va monitoriza?" - VIDEO

Democratii arunca sageti in opozitie. Ei spun ca socialistii au inceput deja sa isi desemneze candidatii pentru circumscriptii, desi, legal, asta ar trebui sa se intample cu 60 de zile inainte de data scrutinului. PSRM spune ca democratii s-ar arunca in miscari nastrusnice, din disperare.

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: “Nu este altceva ca din timp sa pregateasca terenul pentru ca dupa scrutinul parlamentar, unde vor suferi un esec, sa nu-l recunoasca.”

PD, membrii carora umbla deja prin sate si se afiseaza pe Facebook ajutand familii nevoiase, arunca un ochi si spre PAS si PPDA. Ei ii acuza pe acestia ca ar face agitatie electorala in favoarea blocului “ACUM”.

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PDM: “Ceea ce vedem noi in toata tara, pliante din nume blocului, nu stim din ce surse, din care cont. Blocul nu exista oficial, dar el este deja anuntat.”

Tocmai de aceea, democratii au mobilizat un departament de juristi a formatiunii, care se va ocupa de monitorizarea partidelor si spun ca cele prinse calcand stramb, vor fi denuntate la institutiile responsabile.

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PDM: “-Dar pe democrati cine ii va monitoriza? - Fiecare concurent electoral are dreptul sa monitorizeze pe cine doreste si fiecare concurent are dreptul sa sesizeze organele statului.”

Maia Sandu le-a raspuns democratilor pe facebook. Aceasta zice ca intentia PD de a echivala informarea populatiei cu agitatia electorala este, de fapt, o incercarea de a impiedica opozitia sa comunice cu cetatenii.

Maia SANDU, LIDERA PAS: “Hotul simte ca-i arde caciula! Din comunicatul lor de presa, reiese ca singura crima in acest stat este sa le fii concurent electoral.”

Alegerile parlamentare vor avea loc pe 24 februarie 2019. Moldovenii vor vota in premiera in baza sistemului electoral mixt. Asta inseamna ca 50 de deputati vor ajunge in parlament pe liste de partid – adica la fel ca pana acum - iar 51 vor fi alesi in circumscriptii.