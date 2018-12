Democratul Constantin Tutu isi povesteste copilaria printr-un clip video filmat cu drona pe campuri si printre vii - VIDEO

Asezat pe o tabureta, la gura beciului, Constantin Tutu isi prezinta casa parinteasca si ulitele pe unde a copilarit. Deputatul, campion mondial la kickboxing, explica si cum a inceput sa se ocupe cu sportul, apoi povesteste despre partidul care l-a facut deputat.

Nu am reusit sa aflam cine a regizat clipul, cat a costat si cine a stat in spatele acestei idei. Intrebat anterior daca va candida pe circumscriptia nr. 33, din care fac parte mai multe suburbii, printre care Truseni si Bacioi, Tutu a declarat ca o decizie in acest sens urmeaza sa fie luata de colegii sai de partid.

De fapt, pagina de facebook a politicianului arata ca acesta s-a activizat tocmai in comunele respective, acolo unde nu rateaza ocazii sa se afiseze si sa se faca remarcat: de la despicatul lemnelor in curtile gospodarilor din Bacioi, pana la inaugurarea troleibuzelor fara fire la Truseni, asociindu-si atunci imaginea cu un eveniment al municipalitatii.

Constantin TUTU, DEPUTAT PDM: “- De ce ati venit aici? - Am venit sa ma bucur, am spus deja.”

Tutu a ajuns deputat in 2014, de pe listele Partidului Democrat. Sportivul care si-a cumparat anul trecut un bolid de lux de peste 80 de mii de euro, a avut in trecut si probleme cu legea.

In 2012, acesta a fost implicat intr-un schimb de focuri, in urma carora a decedat un barbat. In consecinta, Tutu a fost acuzat de huliganism, in dosarul crimei de la Orhei. Patru ani mai tarziu, acesta insa a fost achitat de judecatoria de la Orhei.