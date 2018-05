Democratul Vladimir Cebotari spune ca numele lui Vlad Plahotniuc este folosit intentionat in scandaluri: "Nu discutam" - VIDEO

Democratul Vladimir Cebotari spune ca numele lui Vlad Plahotniuc este folosit intentionat in scandaluri pentru a obtine beneficii. Acesta s-a referit la emisiunea Romania te iubesc de la PRO TV Bucuresti, in care se vorbeste despre terenurile agricole si schemele ilegale de peste Prut in care ar fi implicat liderul PD.