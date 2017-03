Demolare cu scandal in sectorul Rascani al capitalei. Un gard de aproape 200 de metri lungime, dat jos, pentru ca ar fi fost montat pe un teritoriu care ar apartine autoritatilor - VIDEO

Demolare cu scandal in sectorul Rascani al capitalei. Un gard de aproape 200 de metri lungime a fost dat jos, pentru ca ar fi fost montat pe un teritoriu care ar apartine autoritatilor. Persoana care inchirieaza terenul cu pricina sustine ca are actele in regula si ca, de fapt, abuzul vine partea preturii. S-a lasat cu tipete si scandal.