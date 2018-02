Dependenta copiilor de calculator si telefon seamana cu cea de droguri sau de alcool, spun specialistii. Exista cazuri in care consultatiile psihologilor nu sunt suficiente si se recurge la tratament medicamentos - VIDEO

Au apus vremurile cand principala atractie pentru copii erau jucariile de plus, iar noile tehnologii creaza dependenta. Sunt tot mai frecvente cazurile in care cei mici nu se pot dezlipi de gadgeturi, iar daca cineva incearca sa le ia, intra in panica si devin irascibili. Dependenta de calculator, tableta si smartphone seamana, pana la un punct, cu cea de droguri sau de alcool, spun specialistii. Exista cazuri in care consultatiile psihologilor nu sunt suficiente si atunci se recurge la tratament medicamentos.