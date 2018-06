Deputata Elena Hrenova, la protestul PSRM de astazi: "Eu vorbesc limba romana...vorbesc" - VIDEO

Elena HRENOVA DEPUTAT PSRM: "Noi mentinem dreptul la existenta limbii multinationale, limbii ruse. De asta suntem aici. Noi mentinem acest drept de a vorbi in limba rusa, dar noua acest lucru ni se interzice. Noi invatam si limba romana, dar este dreptul nostru sa vorbim in limba rusa, pentru ca tara este multinationala. Eu vorbesc limba de stat, vorbesc, dar este dreptul nostru sa vorbim in limba rusa."

Deputata Elena Hrenova a aparut in vizorul public, dupa ce, acum jumatate de an, inainte sa prezinte un proiect de lege la tribuna Parlamentului, socialista a rugat deputatii sa-i puna intrebari in rusa. Hrenova spune ca a facut doua cursuri in limba romana, de aceea o vorbeste prost. Totusi, nu toti deputatii au acceptat sa puna intrebari in rusa, iar socialista si-a pus castile ca sa inteleaga.