Deputata PD Valentina Buliga, luata la rost de un barbat, la Falesti. A luat un megafon si a strigat cat a putut: "Reprezinta partidul de talhari". A fost nevoie de interventia politistilor - VIDEO

Totul s-a intamplat astazi la o biblioteca din Falesti. Potrivit politiei, dupa ce democrata Valentina Buliga a vorbit cu locuitorii de acolo, un barbat, care le-ar fi spus oamenilor legii ca e simpatizant PL, a luat un megafon si a inceput sa strige. A tipat cat a putut, vorbind despre campania electorala si despre furtul miliardului. In scurt timp, chemati la fata locului, cativa politisti l-au scos din sala.

Contactat de Pro TV, barbatul ne-a spus ca el considera ca nu a facut nimic gresit si ca si-a dorit sa-i dezvaluie deputatei cateva dintre problemele sale, iar aceasta a refuzat sa-l asculte.

"Eu am strigat in gura mare si am vrut ca Valentina Buliga sa ma asculte, ea mi-a zis ca are problemele ei si ca ea are autoritate. Ce fel de autoritate? Ce fel de autoritate ai tu cand cetatenii RM sunt indignati si voi ca deputati in Parlament nu luati nicio masura pentru a stopa gruparile criminale. Asta e durerea mea."

Oamenii legii sustin ca nu este prima data cand barbatul i-a la rost politicieni, care vin la Falesti.

Cazul este cercetat de politie, iar barbatul urmeaza sa fie amendat.