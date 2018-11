Deputatii au facut modificari la legea privind amnistia fiscala. 100 de mii de functionari publici, exclusi din lista beneficiarilor, iar persoanele care vor dori sa isi legalizeze banii ascunsi vor achita o taxa mai mare - VIDEO

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PDM: “Noi am venit cu modificarea ca toti subiectii legii 133 sa fie exclusi dar si toti ceilalti subiecti. Adica niciun fel de subiect care are legatura cu bancile fraudate, cu investigatiile in frauda bancara si toti membrii familiei, am exclus vreo 100 de mii de functionari. Raman doar persoanele fizice care nu au nicio functie publica. “

Democratii, autorii legii privind amnistia fiscala, proiect care presupune ca oamenii care au bani neimpozitati ii pot legaliza liber contra unei taxe mici din valoarea totala a mijloacelor detinute, spun ca au revenit la document in urma criticilor primite de institutiile straine: FMI si Banca Mondiala.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI RM: “Si astfel aici se incheie aici capitolul respectiv. Nu mai exista ingrijorari din partea partenerilor si speram ca dupa aceste aprobari ei vor face declaratii in acest sens.”

Modificarile presupun si majorarea taxei pentru beneficiarii acestei legi, de la 3 la 6 la suta din suma ascunsa si care urmeaza sa fie declarata autoritatilor. Astazi, proiectul schimbat a fost votat in doua lecturi de majoritatea deputatilor.

Valerian BEJAN, DEPUTAT PL: “Veniti sa imbunatatiti o lege care nici nu trebuia adoptata.”

Legea Amnistiei fiscale a fost votata in aceasta vara. Atunci, reprezentantii ambasadei SUA, cei de la FMI si ambasadorul UE la Chisinau s-au aratat dezamagiti si ingrijorati de adoptarea acesei legi, pentru ca ar sumbina angajamentul Republicii Moldova in lupta impotriva coruptiei. Opozitia mentiona ca prin aceasta miscare s-ar incerca legalizarea miliardului furat.