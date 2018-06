Deputatii socialisti au cerut ca prim-ministrul sa vina in Parlament si sa dea explicatii de ce a cerut ANRE-ului sa suspende scumpirea carburantilor - VIDEO

Deputatii socialisti au cerut ca prim-ministrul sa vina in Parlament si sa dea explicatii de ce a cerut ANRE-ului sa suspende scumpirea carburantilor, in conditiile in care agentia este o institutie independenta. Ideea a fost, insa, respinsa. Intre timp, ministrul Economiei a creat o comisie si a propus ca soferii care au protestat ieri sa prezinte propriile calcule.