Deputatul „duty-free” sau cum visul lui Sor devine realitate - ZdG.md

Benzinariile duty-free au devenit lege in R. Moldova in urma unui concurs de circumstante dubioase. Amendamentul care a facilitat modificarea legislatiei a fost propus de un deputat „neafiliat”, fiind votat in lipsa unei expertize anticoruptie, in lipsa dezbaterilor in plenul Parlamentului si in lipsa unui aviz pozitiv al Guvernului, scrie ZdG.md