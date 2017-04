Liberalul Lilian Carp paraseste majoritatea parlamentara: "Retinerile au ca obiectiv descreditarea unor lideri din PL pentru a face loc unui alt partid. E mai simplu sa lucrezi cu Leanca si Dodon. Suntem in masina de tocat a lui Plahotniuc"

Lilian CARP, DEPUTAT PL: "Astazi se intampla ceea ce am preconizat la 10 ianuarie 2016. Atunci cand am intrat in Alianta. Acum scenariile care au loc au o miza mult mai mare. Daca ati observat, sondajele arata ca lumea nu mai are incredere in partide. Este un proiect astazi, nr. 116 care prevede modificarea liberalizarea grupurilor parlamentare.

Obiectivul este ca grupul parlamentar PPEM sa inlocuiasca o parte din PLDM si totodata sa atace o parte din PAS. Acesta a fost primul pas pentru lichidarea unui partid politic, iar acum urmeaza PL.

Toate aceste retineri au ca obiectiv discreditarea unor lideri din PL pentru a face loc unui alt partid.

Multi cred ca retinerile sunt presiuni pentru modificarea sistemului electoral. Sunt voturi pentru a vota acest proiect.

Nu s-a negociat cu partenerii de coalitie. Actiunile au loc pentru lichidarea PL si inlocuirea lui cu un alt proiect politic.

Astazi parasesc majoritate parlamentara. Nu poti sa te afli cu cineva intr-o astfel de majoritate.

Este mai simplu sa lucrezi cu Leanca care este santajabil, este mai usor sa lucrezi cu Dodon care este santajabil care a luat credite prin persoane interpuse prin fabrica de conserve din Calarasi.

Suntem in masina de tocat a lui Plahotniuc.

Iurie Leanca face parte din planul lui Plahotniuc pentru a inlocui unele partide traditionale. Nimeni nu mai are incredere in PD. Exista riscul foarte mare ca data viitoare sa nu aiba cu cine forma majoritate parlamentara."