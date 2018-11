Deputatul Tutu: Actiuni cu tenta electorala cu milioane de lei din bugetul de stat - DOC/Ziarul de Garda

In ultimele luni, deputatul democrat Constantin Tutu anunta pe retelele de socializare ca a contribuit la reparatia mai multor strazi din suburbiile Chisinaului. „Suburbiile capitalei ar trebui sa fie o prioritate pentru cei care conduc Primaria Chisinau, nu sa-si aminteasca de aceasta centura de aur a orasului doar in timpul campaniei electorale, cand au nevoie ca de aer de votul acestor cetateni pentru a ajunge Primar”, declara Tutu pe retelele de socializare. Ce nu spune alesul poporului in declaratiile publice e ca realizarile cu care se lauda alesul poporului sunt facute din banii cetatenilor, scrie ZdG.md.