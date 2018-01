Deschisa doar pe hartie. Scoala primara din Tepilova, Soroca asa si nu a inceput sa activeze dupa vacanta de iarna: "Daca veneau toti, s-ar fi putut ca copiii sa invete acolo" - VIDEO

Dupa ce Ministerul Educatiei a decis ca in al doilea trimestru scoala primara din Tapilova sa fie deschisa, in prima zi de dupa vacanta de iarna, s-au prezentat doar 5 copii, iar in a doua zi doar unul. Astfel ca scoala a ramas inchisa.

Ghenadie DONOS, ŞEFUL DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT, SOROCA: "Daca veneau toti, s-ar fi putut ca copiii sa invete acolo. Deoarece nu au venit toti si in a doua zi si mai putin, nu am mai mers pe linia asta pentru ca nu avem decizie. - Problema cu deschiderea scolii va fi hotarata pe 25 ianuarie la sedinta Consiliului."

Seful Directiei Invatatmant Soroca spune ca totul a pornit la initiativa a catorva parinti. Chiar daca verdictul Consiliului Raional nu a fost inca dat, sistemult termic al scolii a fost verificat si pus in functiune.

Ghenadie DONOS, ŞEFUL DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT, SOROCA: "- Dna ministru a vorbit in fata presei si a spus ca la Soroca se intentioneaza dupa vacanta sa se redeschida scoala. Eu eram obligat sa asigur conditii. 09:25 Le-am testat, le-am pregatit si acum asteptam data de 25."

Parintii din sat se rabzoiesc. 17 opteaza ca elevii sa invete la scoala din Tepilova, iar 23 vor ca odraslele lor sa-si continue studiile la liceul din raion.

Ghenadie DONOS, ŞEFUL DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT: "A fost si un conflict un pic cu alti parinti care au fost chipurele fortati sa ramana in sat. 04:30- Daca se redeschide scoala primara, noi nu vom putea asigura transportarea copiilor gratuit cum era pana acum. Aici apar intrebari si parintii vin la noi cu reprosuri."

"Stiu ca putin copii au venit si nu au putut sa lucreze ca nu erau copii. Imi pare rau ca au fost vre-o 70 si nu a trebuit sa se inchida atunci."

"Oricare sat trebuie sa aiba o scoala si o gradinita. 04:44 Eu cred ca trebuie sa mearga la scoala in sat. Ar fi foarte bine daca s-ar redeschide, e mai aproape."

In satul Tepilova sunt 40 de copii cu varsta potrivita pentru clasele primare. In urmatorul an de studii, altii 10 vor merge in clasa intai. Scoala din sta a fost inchisa acum doi ani. La sfartsitul anului trecut Ministerul Eduactiei a anuntat ca trei scoli primare din raioanele Soroca, Orhei si Hancesti, care in ultimii ani au fost inchise vor fi redeschise in 2018.