Descinderi CNA la consiliul raional Criuleni. Procurorii anticoruptie fac perchezitii la biroul presedintelui raionului, Iurie Andriuta: are legatura cu dosarul in care este cercetat Rotaru

Potrivit ofiterului de presa al CNA, Angela Starinschi, perchezitiile au loc in cadrul dosarului in care este cercetat fostul presedinte al raionului Criuleni, Vitalie Rotaru.

Fostul presedinte al raionului Criuleni, Vitalie Rotaru a fost retinut pe 21 aprilie fiind banuit ca a pretins aproximativ un milion sapte sute de mii de lei de la cativa agenti economici implicati in executarea unor proiecte europene. 30 de zile in arest in izolator a primit si complicele fostului presedinte al raionului Criuleni, un manager de proiect din cadrul Consiliului Raional. Ambii risca sa stea dupa gratii cate 15 ani.

*Poza simbol