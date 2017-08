Descinderi Fulger in doua locuinte din capitala. Patru indivizi au fost retinuti de mascati. Ce au gasit in locuintele acestora: "La pamant" - VIDEO

Potrivit politeii, patru indivzi din capitala au fost retinuti de oamenii legii fiind suspectati ca ar fi pastrat si vandut diferte tiprui de droguri. In urma mai multor investigatii oamenii legii au descins in locuintele acestora.

In urma perchezitiilor, in locuinta unui individ de 37 de ani, din cartierul Posta Veche, unde a fost incatusat si un complice al acestuia in varsta de 28 de ani din Criuleni, au fost gasite mai multe tipuri de droguri.

Totodata, oamenii legii au descins intr-o alta locuinta, in sectorul Botanica, unde au retinut inca un suspect, iar cel de-al patrulea individ a fost retinut in strada.

Toate substantele depistate la cele doua locatii au fost ridicate si expediate centrului de expertiza.

Faptasii au fost retinuti si risca pana la 27.000 de lei amenda sau pana la 4 ani de puscarie.