Descoperire macabra in apropierea lacului Ghidighici. Cadavrul unui barbat a fost zarit de catre pasagerul unui tren care trecea prin zona - VIDEO

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV “Din spusele politiei, cadavrul a fost observat de catre un pasager in momentul in care trenul de pe ruta Chisinau-Ungheni trecea pe alaturi. Desi trenul era in miscare, pasagerul a reusit sa observe cadavrul care zacea langa sine si a anuntat politia.”

Politia a fost alertata in jurul orei 10 dimineata. Oamenii legii spun insa ca ulterior, persoana care i-a sunat nu a mai raspuns la telefon pentru detalii. Curios este faptul ca barbatul, care ar avea in jur de 50 de ani, era in ciorapi, iar incaltamintea si caciula erau alaturi. Nu au fost gasite acte, care ar ajuta la stabilirea identitatii acestuia.

Andrian BANTAS, SEF POST DE POLITIE ORASUL VATRA “Semne vizibile de moarte violenta nu au fost gasite. Urmeaza sa fie pornit un dosar penal ca sa elucidam toate circumstantele.”

Oamenii legii presupun ca victima este o persoana fara adapost.