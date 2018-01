Descoperire socanta in capitala. Politistii au gasit, intr-un apartament de la Botanica, o persoana moarta, iar alta grav ranita. Ambele au fost impuscate. Doi indivizi, retinuti - GALERIE FOTO

Totul s-a intamplat ieri seara, in jurul orei 22:00, intr-un apartament din sectorul Botanica al capitalei. Deocamdata nu este clar se s-a intamplat in acea locuinta. Autoritatile au emis un comunicat prin care anunta doar ca, ajunsi acolo, in casa, au gasit un barbat fara suflare, iar altul grav ranit. Ambii ar fi fost impuscati. Barbatul ranit a fost transportat la spitalul de Urgenta.

Pe acest caz a fost initiata o cauza penala. Tot aseara, doi indivizi au fost retinuti, iar astazi urmeaza sa fie audiati.

Revenim cu detalii.