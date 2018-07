Gata cu secretele, vin explicatiile. Ruslan Codreanu spune de ce sedinta primariei de lunea trecuta a fost anulata - VIDEO

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “A fost situatie si duminica la Tantareni, unde a fost si proteste din partea oamenilor. Exista o situatie care avem lucrarile de efectuat acolo, pentru ca a doua zi marti la guvern a fost discutat problema respectiva pe fiecare punct.”

Codreanu spune ca din cauza lipsei banilor, lucrarile promise de municipalitate bat pasul pe loc, dar ca in curand acestea vor fi reluate. Lunea trecuta, Ruslan Codreanu a anulat sedinta in timp ce in fata primariei simpatizantii PAS si PPDA protestau, iar usa institutiei era incuiata.