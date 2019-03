Desi a vrut sa mai stea cateva zile pe patul de spital, Sergiu Sarbu a fost externat

Informatia a fost confirmata pentru ProTV de purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta, Cristina Goria.

Sergiu Sarbu nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne oferi detalii.

Ieri, democratul, ne-a spus ca are de gand sa mai stea cateva zile pe patul de spital.

Reprezentantii Institutului de Medicina Urgenta ne-au spus ca Sergiu Sarbu s-a ales cu un traumatism cranio - cerebral usor. In ciuda acestui fapt, acum cateva zile, Pavel Grigorciuc a fost plasat in arest in izolator, iar urmarirea penala pe numele sau continua.

Activistul a fost retinut joi, pentru ca dupa sedinta Parlamentului l-ar fi lovit pe deputat. Grigorciuc spunea ca i-a dat o palma peste fata dupa ce ar fi fost insultat, in timp ce democratul afirma ca a fost lovit cu pumnul sau cu un obiect.

Pavel Grigorciuc face parte din grupul Petrenko, membrii caruia au fost condamnati la inchisoare cu suspendare pentru organizarea dezordinilor in masa in septembrie 2015 in fata Procuraturii Generale.