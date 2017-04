Un altfel de Pastele Blajinilor a fost in acest an. Desi autoritatile au indemnat oamenii sa lase sarbatoarea pentru duminica viitoare, acestia totusi au mers la cimitirele din capitala, printre crengi si noroi - VIDEO

Pastele Blajinilor parca a picat anul acesta intr-o zi de iarna. Infofoliti si cu cizme de cauciuc, oamenii au venit sa-si pomeneasca mortii.

“Ei atunci eram goala, da amu am inchis scurta si azi am scos-o, m-am imbracat si in pantaloni.”

“Cald şi în cizme de cauciuc, pentru a nu ne uda la picioare. Dar trebuie să-i pomenim, aşa că ne-am îmbrăcat şi am venit.”

Nu i-a speriat nici frigul, nici zapada, nici noroiul si nici unele crengi care inca mai stau sa cada.

“Unde aici? Ei, nu mai cade, ca ea nu a cazut pana azi de cand l-am pus.”

“Numai de Chirtoaca ne temem, mai mult de nimic nu ne temem, cand ii da cate o prostie in cap ap e culmea.”

“Ei nu mai cred sa cada, a cazut pana acum tot ce a avut de cazut.”

Asa ca, cimitirul Sfantul Lazar a fost si anul acesta plin de lume. Unii au venit de departe. Parascovia Durlescu si-a luat sotul italian si a venit de Blajini acasa.

Parscovia DURLESCU: “Special de sarbatori am venit, am frate, am parinti, am cumnat si sotul el intodeauna in fiecare an vine. In Italia nu se face asa, se duce cu flori si daca ai murit nu iti da nimic de pomana. Lui tare ii place aici la noi si traditiile.

"Este o tradiţie foarte interesantă.”

Preotii spun totusi ca in acest an, oameni au fost vizibil mai putini.

Nicolae TUDORIANU, PAROH: “Chiar si dupa sarbatori e binevenit sa venim la cimitire si sa-i pomenim pe cei raposati, mai avem timp. “

Cei mai suparati pe vreme au fost, cu siguranta, comerciantii din preajma cimitirului, care s-au plans pe vanzari mici.

“A fost mai bine pentru ca vremea era mai buna, acum daca vremea e rea oamenii se grabesc. Azi asa am venit ca numai sa nu stam acasa.”

“Cam prost din cauza timpului de afara.”

“Slabut, slabut doamna.”

Din cele 11 cimitire din capitala, doar cel de la Ciocana de pe strada Industriala este inchis de Pastele Blajinilor.