Desi campania electorala nu a inceput, politicienii se incaera pe Facebook. Un duel s-a aprins intre democratul Constantin Tutu si depuata PLDM Maria Ciobanu - VIDEO

Discordia dintre Maria Ciobanu si Constantin Tutu a pornit dupa ce liberal-democrata a criticat pe pagina sa de Facebook postarile democratului in care acesta apare la o slujba la o biserica din Truseni. “Parintele a zis despre deputatul Constantin Tutu ca este baiat bun." Doamne, veacul de apoi! Nu mai pot zice nimic...” a scris acesta intr-o postare pe Facebook. In replica, Tutu a scris un text lung in care o critica pe Ciobanu si a publicat cateva poze din 2014, in care apare Maia Sandu intr-o biserica din Italia.

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: “Privind dintr-o parte activitatea Dvs de pe facebook, se creeaza impresia ca sunteti un troll agresiv. Si culmea e ca ati fi un troll pe care il platesc eu, pentru a promova activitatile si intalnirile mele pe care le am practic zilnic cu cetatenii."

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM:“Replicile lui Tutu le primesc trist pentru ca nu ii apartin. Atunci cand pe creier nu este nici o incretitura nu poate scrie comentarii. O fac jurnalistii care lucreaza contra bani.”

Constantin Tutu nu ne-a raspuns la telefon ca sa comenteze acuzatiile. Cert este ca pagina acestuia este plina cu fotografii in care apare la intalniri in diferite localitati. Nu este pentru prima data cand Maria Ciobanu si Constantin Tutu fac schimb de replici taioase. Anterior, la o sedinta de parlament Tutu s-a balbait in plen in timp ce prezenta o initiativa legislativa.

Asa ca fost indemnat sa mai puna pana pe carte.