Desi este in scaun cu rotile a luat o decizie mare pentru ea. Eroina campaniei Daruiesti si Castigi, Maria din Sipoteni, tintuita la pat in urma unui accident, va da nastere unui copil - VIDEO

Desi este in scaun cu rotile a luat o decizie mare pentru ea. Eroina campaniei Daruiesti si Castigi, Maria din Sipoteni, tintuita la pat in urma unui accident, va da nastere unui copil. Ea este casatorita si mai are o fetita de 11 ani. Zilele trecute ea a primit daruri neasteptate de la un grup de moldoveni stabiliti in Statele Unite.