Desi iarna inca nu a inceput, oamenii au facut coada la vaccinul antigripal. Mai mult de jumatate din stoc a fost deja epuizat - VIDEO

“Pentru prima data am facut asta, o sa vedem cum isi va face efectul. Anii trecuti mi s-a propus, dar nu am facut si am zis anul acesta sa incerc.“

Prioritar sunt vaccinati copiii, varstanicii, dar si cei care sufera de boli cronice.

“Asta e primul an cand imi fac vaccinul. A fost publicitate ca sunt deja vaccinuri si iata asa m-am hotarat. Cum va fi mai departe, nu stiu.“

Directia Sanatate sustine ca numarul cazurilor infectiilor respiratorii acute la adulti a crescut cu 40 la suta, in comparatie cu saptamana precedenta.

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIA SANTATE: “Campania de vaccinare a inceput. In acest proces sunt inclusi in primul rand lucratorii medicali, lucratorii din serviciul de sanatate publica, din institutiile sociale dar si batrani, copii cu boli cronice.“

Lidia IURCOVSCHI, MANAGER POLICLINICA NR. 11: “Noi selectam pacientii din grupul de risc. Pana cand nu am avut obiectii, sau reactii semnificative."

Este al treilea an consecutiv cand Moldova primeste loturi gratuite de vaccinuri antigripale. Anul trecut acestea au ajuns cu intarziere, preparatul fiind distribuit prin institutiile medicale, abia pe 15 decembrie. Specialistii mentioneaza ca vaccinul protejeaza doar de virusurile sezoniere A si B nu si de alte infectii respiratorii acute. Pana acum in municipiul Chisinau nu a fost inregistrat niciun caz de gripa.