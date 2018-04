Desi inca nu este inregistrata in cursa electorala, Silvia Radu si-a facut astazi campanie printre morminte. A mers la Cimitirul Sfantul Lazar ca sa vada cum e pregatit pentru Pastele Blajinilor, a dat mana cu toti cei care i-au aparut in cale - VIDEO

Desi inca nu este inregistrata in cursa electorala, Silvia Radu si-a facut astazi campanie printre morminte. Primarul-interimar a mers la Cimitirul Sfantul Lazar ca sa vada cum e pregatit pentru Pastele Blajinilor. In timpul inspectiei a dat mana cu toti cei care i-au aparut in cale, le-a multumit celor care au spus ca o vor vota si le-a daruit in schimb promisiuni.