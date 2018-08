Desi isi duc copiii la gradinite de stat, parintii sunt nevoiti sa toarne bani cu nemiluita in aceste institutii. Anual circa 185 de milioane de lei vin in gradinite din buzunarele parintilor - Studiu/VIDEO

Video in curand

Majoritatea parintilor pe care i-am intalnit in strada spun ca sunt nevoiti sa doneze lunar de la o suta pana la 500 de lei la gradinita. Desi recunosc ca nu sunt impusi sa o faca, dau bani cu gandul ca le vor asigura copiilor conditii mai bune.

Daniela FOCSA, REPORTER PROTV: "Un sondaj efectuat recent de Institutul pentru Politici si Reforme Europene arata ca annual numai in gradinitele din capitala se colecteaza 185 miloane de lei de la parinti."

Asta in timp ce din buget s-au alocat anul acesta 724 de miloane de lei pentru cele 160 de gradinite. Aproape 60 la suta din donatii se aduna in fondul grupei, iar circa 40 la suta sunt colectate prin intermediul asociatiilor parintesti, o buna parte dintre care activeaza ilegal.

Iulian GROZA, AUTORUL SONDAJULUI: “Acestea fonduri se colecteaza si in mod direct in mare parte, putine cazuri o fac oficial. Majoritatea nu sunt confirmate prin bonul fiscal sau un document,” Sumele colectate de parintii se ridica si pana la 1500 de lei lunar in unele institutii. Banii sunt folositi pentru reparatii, pentru procurarea materialelor didactice, dar si pentru a le oferi educatorilor un supliment la salariu. "

Iulian GROZA, AUTORUL SONDAJULUI: “Le ofera remunerare suplimentare, educatorilor dadacelor, bucatarilor, explica ca nivelul de salarizare este foarte scazut. Parinti se aduna si decid ca sa remunereze suplimentar ”

Sondajul arata ca de cele mai multe ori propunerea de a strange bani vine de la angajatii institutiei si nu de la parinti.

Iulian GROZA, AUTORUL SONDAJULUI: “50 la suta din parti au confirmat ca ofera donati de frica de teama ca copilul lor sa nu descriminat in raport cu cei lalti.”

Pentru a opri colectarile ilegale de bani, este nevoie, mai intai de toate de transparenta in felul cum sunt gestionati banii de catre directorii institutiilor, spune autorul studiului, fostul viceministru de externe, Iulian Groza.

Iulian GROZA, AUTORUL SONDAJULUI: “Parintii sa ceara documente care ar confirma cum se cheltuie banii si explicatii.”

Totodata, Iulian Groza sustine ca este nevoie ca Guvernul si autoritatile locale sa ia o serie de masuri, printre care sa majoreze salariile angajatilor, iar banii sa fie alocati in functie de numarul de copii care frecventeaza institutia. Purtatorul de cuvant al primariei a spus ca autoritatile vor veni mai tarziu cu un comentariu pe marginea acestui sondaj. Anterior, primarul interimar Ruslan Codreanu spunea ca parintii nu sunt obligati sa achite vreo taxa in afara de cea pentru alimentatia copiilor.