Persoanele cu nevoi speciale, ignorate de autoritati: rampele de acces, pavajului tactil si semafoarele sonore - de negasit in capitala. Chinul unui barbat in scaunul cu rotile, care a invatat sa urce scarile pana la apartamentul unde locuieste

Cornel e de o viata in scaunul cu rotile, dar asta nu l-a facut niciodata sa renunte la vise. Blocul in care a copilarit nu a avut niciodata o rampa, iar cele 7 trepte pana la primul etaj au fost mereu o problema. Pana a invata sa urce scarile, era nevoit de fiecare data sa gaseasca pe cineva care sa il ajute.

Cornel BARAN : “Sapte scari pe care vrei nu vrei trebuie sa le urci si sa le cobori si pana la varsta de 13 ani de fiecare data ma urcau parintii, fie vecinii, iar dupa asta am zis nu, nu vreau sa fiu dependent de cineva. Cand eram tanar de vreo 5-6 ori coboram si ma ridicam.”

Cu timpul, a invatat sa o faca. Totusi, si-a dorit foarte mult ca intrarea in bloc sa fie accesibila si pentru persoanele cu dizabilitati.

Cornel BARAN: “Nu noi suntem de vina ca avem o anumita dizabilitate, asta e. Statul este obligat sa ne asigure noua conditii, dar la noi in cele mai dese cazuri parintii sau persoanele cu dizabilitati isi fac rampe din bani proprii.”

Aceeasi problema o intalneste peste tot – atunci cand merge la banca, magazine sau farmacii.

Cornel BARAN: “Vorbim de un centru comercial care se afla chiar in centrul orasului la etajul unu te urci, de exemplu la etajul 3 daca te urci sunt 4 scari. Am mers acolo, nu era nicio bara de sustinere, nici oamnei nu prea erau si m-am coborat.”

In pasajele subterane sunt rampe de acces, dar acestea nu sunt amenajate corespunzator. Astfel ca e imposibil sa ajunga acolo.

Cornel BARAN:“Este foarte si foarte abrupta, aici daca sa fie un pic de umeditate ploaie sau ninsoare, poti sa cazi si sa te traumezi foarte tare, dar sa te urci e imposibil.”

“E greu. Nu incape roata acolo unde e facut.”

Nu doar persoanele cu dizabilitati locomotorii au nevoie de rampe. Scarile sunt o problema si pentru parintii cu carucioare.

“Trebuie de gandit pentru ca parintilor sa le fie usor sa traverseze cu carucioarele. Pe scari este greu.”

“Unde sunt scari, trebuie sa fie rampe pentru copii si invalizi.”

Centrul de Asistenta Juridica pentru persoanele cu dizabilitati isi propune sa usureze viata acestor oameni. Astfel, a lansat anul trecut un proiect numit “Chisinaul accesibil pentru toti”, care prevede instalarea rampelor in parcurile din capitala, a pavajului tactil si a semafoarelor sonore.

Elena SUVAC, REPORTER PRO TV: “Daca o persoana in scaun cu rotile vrea sa se plimbe in parcul Valea Morilor, trebuie sa mearga 800 de metri pe o strada din apropiere din cauza zecilor de scari de la intrare. Asta s-ar putea schimba in vara anului 2019, cand va fi amplasata aici o ramapa de acces.”

Aceasta banda va avea un unghi indreptat spre dreapta, ca sa nu fie abrupta si se va incheia pana la prima alee asa cum s-a intamplat la intrarea in parcul de pe strada Alexei Mateevici. In mai mult de un an, s-au facut deja primii pasi pentru ca orasul sa devina mai accesibil pentru persoanele aflate in scaunele cu rotile, sustin initiatorii proiectului.

Ion CIUBOTARICA, REPREZENTAT CENTRUL DE ASISTENTA PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI:“Impreuna cu Primaria in aceasta perioada a fost aplasata accesibilitatea in Gradina Publica “Stefan Cel Mare”, de asemenea au fost coborate bordurile si a fost inceput instalarea pavajului tactil pe bulevardul Stefan Cel Mare.”