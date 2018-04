Desi mai sunt tocmai patru zile pana la Pasti, gospodinele s-au si apucat sa pregateasca masa de sarbatoare. "Vopsim ouale in coaja de ceapa, lasam sa stea doua zile in apa"

Ludmila Baraliuc din satul Maramonovca este de etnie ucraineana, insa de Pasti imbina ambele traditii, cele moldovenesti si cele pe care le stie de la parinti.

Ludmila BARALIUC: "Noi vopsim ouale in coaja de ceapa, noi punem apa marti, lasam doua zile, iar apa se coloreaza. Apoi joi vopsim ouale in aceasta apa. Asa a fost traditia in familie la mine. "

Totodata ea spune ca tinerele ucrainence brodeaza prosoape, iar in noaptea sfanta merg cu ele la biserica.

Ludmila BARALIUC: "In Ucraina fetele gospodine coase prosoape cu care cand merge la biserica se acopera pasca."

La brodat o ajuta si fiul ei de 7 ani.

Sergiu BARALIUC: "Mama m-a invatat sa cos..."

Pentru o roada mai buna de grau, Ludmila pune oua in iarba de grau crescuta intr-un ghiveci.

Ludmila BARALIUC: "Joi cand vopsim oule noi punem ouale in grau, asta e traditia ca sa avem o roada buna."

Traditional, maine este ziua in care se face curat si se vopsesc ouale. Pastele este sarbatorit pe data de 8 aprilie.