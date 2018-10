Desi ne confruntam cu o lipsa acuta de medici de familie, doar 11 tineri au aplicat la aceasta specialitate la USMF, desi 100 de locuri fara taxa le-au fost puse la dispozitie - VIDEO

In incercarea de a solutiona problema lipsei de specialisti in medicina de familie, in acest an autoritatile au oferit cele mai multe locuri pentru studenti, anume la aceasta specialitate. In urma primului tur al concursului de admitere, insa, asteptarile nu s-au adeverit.

CHISINAU

NR.TOTAL DE LOCURI 109

NR. DE LOCURI RAMASE 98

BALTI

NR. TOTAL DE LOCURI 14

NR. DE LOCURI RAMASE 13



Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “In capitala, au fost asteptati 109 studenti care sa invete medicina de familie, insa doar 11 tineri si-au depus dosarele. Iar la Balti un singur candidat a batut la usa comisiei de admitere care l-a primit cu bratele deschise, in timp ce 13 locuri au ramas goale, desi toate sunt la buget si, deci, nu exista taxa de studii.”

In schimb, tinerii au ocupat toate locurile vacante la alergologie si imunologie, cardiologie, chirurgie si endocrinologie. Cei de la Universitatea de Medicina se asteapta ca dupa turul doi de concurs, situatia se va mai schimba, iar tinerii care nu au fost acceptati la specialitatile pe care si le-au dorit initial, sa depuna dosarele la medicina de familie.

In ultimii ani, ne confruntam cu o problema a lipsei de doctori, mai ales a medicilor de familie. Potrivit Ministerului Sanatatii, mai avem nevoie de 280 de specialisti de acest fel in tara. Cei mai putini sunt la Causeni, Cahul, Cantemir, Taraclia, Hancesti si Leova.