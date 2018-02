Desi peste o saptamana biletele la autobuz vor putea fi cumparate si la terminalele de plata, multi pasageri spun ca vor merge in continuare la casa: "Eu nu prea ma pricep" - VIDEO

Desi peste o saptamana biletele la autobuz vor putea fi cumparate si la terminalele de plata, multi pasageri spun ca vor merge in continuare la casa. Unii - pentru ca nu se pricep, altii pentru ca asa s-au obisnuit. Ministrul Economiei e sigur ca in curand procedura va fi floare la ureche pentru toti, iar o inovatie in plus, nu strica.