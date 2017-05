Desi s-au dat amenzi usturatoare pentru parcarea in aceasta zona, soferii continua sa-si lase masinile acolo. Soferul unui BMW a parcat chiar in cotitura - VIDEO

Desi s-au dat amenzi usturatoare pentru parcarea in aceasta zona, soferii continua sa parcheze pe strada Alecu Russo, in apropiere unui sens giratoriu. Soferul unui BMW si-a lasat masina chiar in cotitura, punandu-i in dificultate pe ceilalti care vor sa faca dreapta spre bulevardul Moscova din sectorul Rascani al capitalei.