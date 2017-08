Primii medici chemati in judecata ca sa intoarca statului cate 200 000 de lei, pentru ca nu au mers in spitalele in care au fost repartizati: "Urma sa lucrez cu 2500 de lei pe luna" - VIDEO

Alexandru a absolvit anul trecut facultatea de epidimiologie. Atunci, a fost trimis sa munceasca la Hancesti, dar a refuzat. Acum o luna a aflat ca a fost actionat in judecata.

Alexandru DASCALOV, ABSOLVENT: “Salariul era de 2500 de lei. Impozitat era 1500. Am facut calcule si am inteles ca ramaneam cu 300 de lei pe luna. Am plecat la un centru privat.“

Desi stia ca salariile in spitalele publice sunt mici, tanarul spune ca atunci nu avea familie, pe care trebuie sa o intretina. Alexandru este printre primii studenti care au comparut deja in fata magistratilor, iar ieri a avut loc prima sedinta la Judecatoria Centru.

Alexandru DASCALOV, ABSOLVENT: “S-a schimbat suma. Este 190 de mii. Bursa pentru 6 ani de studii plus 2 ani de rezidentiat. Se fac 50 de mii. Este triplu fata de 235 de mii si chiar 190 de mii. Sunt in situatia sa platesc sume exorbitante. “

La polul opus, responsabilii din sanatate sustin ca banii solicitati reprezinta suma tuturor cheltuielilor suportate pentru studiile studentilor, nu doar bursele acordate. Totodata, daca initial s-a anuntat ca fiecare absolvent va trebui sa plateasca 235 de mii de lei, acum suma s-a schimbat si variaza pentru fiecare tanar in parte, in functie de facultatea la care a studiat. Acum, Alexandru spune ca va cauta un avocat, intrucat urmatorul proces de judecata este planificat pentru luna septembrie.

Alexandru DASCALOV, ABSOLVENT: “Sunt 2 variante. Sa merg sa muncesc unde sunt repartizat ori sa platesc. Mi-ar trebui 5, 6 ani ca sa pot aduna aceasta suma. “

In speranta ca vor gasi o alta solutie, studentii pregatesc un demers catre noul Minister al Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, dar si catre Presedinte. Initiativa apartine unui absolvent al Universitatii de Medicina. Desi nu se numara printre cei actionati in judecata, acesta spune ca vrea sa-si ajute colegii.

