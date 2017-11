Soferii sunt nemultumiti de ambuteiajele din capitala, dar tot ei le provoaca, spune politia. In cazul unui accident, cand nimeni nu este ranit conducatorii auto stau ore in sir in mijlocul drumului, asteptand inspectorii - VIDEO

Ghenadie RIMARI, SEF SECTIE SUPRAVEGHERE TRANSPORT SI CIRCULATIE RUTIERA POLITIA CAPITALEI: “Nu ca au dreptul, dar sunt obligati sa elibereze carosabilul, pe acostament. Cu parere de rau, acest lucru nu se respecta, iar potrivit codului contraventional, aceasta actiune este pedepsita prin amenda.”

Potrivit politiei, soferii, care stationeaza in mijlocul drumului cu masinile avariate in urma unui accident minor, se pot alege cu o amenda de pana la 3 mii de lei. Oamenii legii spun ca se straduiesc sa nu-i prea amendeze pe conducatorii auto si le explica, de fiecare data, care le sunt obligatii, insa in zadar.

Ghenadie RIMARI, SEF SECTIE SUPRAVEGHERE TRANSPORT SI CIRCULATIE RUTIERA POLITIA CAPITALEI: “Cu o surubelinita sa faca niste zgarieturi pe sfalt ca sa se vada cum erau pozitionate masinile. Toti suntem dotati cu telefoane mobile si se fac poze ca sa fie clara schema.”

Ulterior, soferii trebuie sa-si fereasca masinile, pe acostament si in cazul in care nici unul nu-si recunoaste vina, sa astepte politistii cu toate probele la indemana. In cazul in care vinovatul de producerea accidentului recunoaste acest lucru, soferii implicati sunt obligati sa mearga singuri la politie si inregistreze accidentul. Conducatorii auto insa se fac a uita de toate regulile pe care erau obligati sa le invete inca la scoala auto, sustine politia.

Ghenadie RIMARI, SEF SECTIE SUPRAVEGHERE TRANSPORT SI CIRCULATIE RUTIERA POLITIA CAPITALEI: “Recent, strada Creanga a fost blocata in ora de varf, iar pentru incapatanarea conducatorilor de vehicule a fost blocat drumul de la Belnski pana la Alba Iulia.”

Potrivit datelor Departamentului de politie Chisinau, de la inceputul acestui an, in capitala au avut loc peste 9 mii de accidente rutiere, dintre care mai mult de 8 mii au fost accidente minore.

Politia sustine accidentele se produc din cauza vitezei neadaptate conditiilor climaterice, nerespectarii distantei dintre vehicule, neasigurarea la schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers si a depasirii neregulamentare