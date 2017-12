Desi sunt inca putini, primii brazi de Craciun au aparut deja in vanzare. Pretul variaza in functie de inaltime, dar si tara de unde au fost adusi - VIDEO

Primii brazi de Craciun deja au aparut in vanzare. Acestia pot fi vazuti in unele intersectii din capitala sau in piete. Inca sunt putini, deoarece oamenii nu se grabesc sa-i cumpere. Comerciantii incearca diferite trucuri. Ii vand in ghiveci sau ii dau in chirie. Ei spun ca, se asteapta ca adevaratele vanzari sa inceapa cam peste o saptamana.