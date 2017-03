In pietele din capitala au aparut deja primii castraveti crescuti in Moldova. Cei drept acestia costa cat carnea de porc - VIDEO

Desi suntem abia la inceputul lunii martie in pietele din capitala deja au aparut primii castraveti crescuti in Moldova. Cei drept acestia costa cat carnea de porc. Pretul va mai cobori un pic, abia dupa ce vor aparea mai multe legume moldovenesti. In multe sere rasadurile de castraveti si rosii au dat deja in floare, iar agricultorii spun ca in doua saptamani vor iesi cu productia noua pe piata.