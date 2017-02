Despre amenzile neplatite veti afla si de la politistii de frontiera. Acestia au dreptul sa elibereze citatii, nu si sa incaseze bani - VIDEO

Mai exact, in momentul in care veti trece frontiera, pe langa actele de identitate, politistii de frontiera, care au deja acces la baza de date cu amenzi a Inspectoratului National de Patrulare, vor verifica daca aveti incalcari inregistrate in trafic de camerele de supraveghere si vor elibera citatii. Cu aceastea soferii vor putea sa se prezinte la Centrul unic de monitorizare pentru documentarea incalcarii, iar ulterior sa achite amenzile.