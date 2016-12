Despre anii de scoala, de studentie si afaceri. Vlad Plahotniuc si-a publicat biografia. Cum a facut liderul PD primii bani: "De mic aveam ambitii mari" - FOTO

Liderul PD scrie despre anii de scoala, anii de studentie, afaceri, dar si despre implicarea sa politica.

"Încă din şcoală am deprins spiritul competitiv şi dorinţa de a face mai mult decât mi se cere, de fapt cred că era şi o dorinţă de a-mi forţa limitele, tot timpul credeam că pot mai mult. Pentru asta aveam însă nevoie de o intensă acumulare de cunoştinţe, iar acest lucru cred că m-a făcut să îndrăgesc cartea.



Nu învăţam pentru note şi laude, învăţam ca să înţeleg cât mai multe lucruri şi să le pot folosi, iar plăcerea competiţiei o trăiam la olimpiadele pe raion, unde ocupam mereu locuri de frunte."

Vlad Plahotniuc spun ca inca de avea ambitii mari.

"Am mers la Politehnică printr-un concurs de împrejurări, dar niciodată nu am regretat acest lucru. Când am venit în Chişinău să intru la facultate, îmi doream să fac dreptul, de fapt. Am aflat însă că pentru a intra la facultatea de drept trebuia să fi făcut armata, ori trebuia să am deja doi ani de experienţă de muncă, condiţii pe care eu nu le întruneam. Aşa că m-am reorientat către o altă facultate, dar am ales-o pe cea unde erau cei mai mulţi candidaţi pe un loc, cel mai complicat concurs.



Dacă iniţial mă planificam să învăţ o altă specialitate, aveam nevoie măcar de o competiţie adevărată care să mă mobilizeze să mă pregătesc şi să reuşesc la admitere. Am reuşit. Viaţa de student a durat însă pentru o scurtă perioadă, până m-au luat în armată."

Liderul PD scrie si cum a facut primii bani.

„Am început să fac primii bani din activităţi de comerţ şi servicii, era o activitate total nouă pentru mine, căreia trebuia să-i aloc tot timpul şi energia pentru a o înţelege. Acest lucru m-a determinat să iau o pauză academică. Am încercat şi afacerea pe care o practicau mulţi moldoveni la vremea respectivă, cea cu sălile video, apoi am trecut la prima mea afacere serioasă – o tipografie, în care am investit multă energie şi a fost prima afacere care îmi aducea venituri bune şi constante, tipăream etichete pentru mai multe vinării din Moldova şi de peste hotare, iar la un moment dat ne-am diversificat activitatea şi am devenit cei mai mari importatori de produse de sticlă pentru industria vinului şi a conservelor din Republica Moldova”, povesteşte Vlad Plahotniuc pe blogul său.