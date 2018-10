Despre bolile cardiace „la feminin”: „Pe glob sunt peste 3 miliarde de inimi care bat si sufera in mod aparte”

Este mai mica, dar mai „harnica”, un pic mai vulnerabila si extrem de enigmatica. Vorbim despre inima femeii, care are un sir de particularitati in comparatie cu „motorul” organismului masculin. Toate aceste diferente anatomice si nu numai conteaza si trebuie cunoscute, avand in vedere ca joaca un rol important in modul in care bolile cardiovasculare se manifesta, sunt diagnosticate si tratate la femei.