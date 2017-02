Detalii CNA despre retinerea lui Valerian Manzat. Declaratiile avocatului: "Am avut probleme cu o clienta. Mergem sa facem alte perchezitii " - VIDEO

Valerian MANZAT, AVOCAT: "Este o procedura cu un contract, cu o clienta o problema. Un contract de asistenta juridica in cadrul caruia clienta nu este de acord cu rezultatele avocatului. E o procedura standard, dupa ce vor fi examinate toate materialele o sa ne expunem. Este contract, este cec, este bon de casa, este confirmare, am fost deplasat la fata locului, m-am prezentat. Mergem sa facem alte perchezitii. "





Potrivit CNA, acesta ar fi estorcat 20 de mii de euro de la o clienta de-a sa, iar in schimbul banilor i-ar fi promis ca va urgenta procedura de transfer a sotului acesteia dintr-un penitenciar din Rusia intr-unul de la noi din tara.

Femeia i-ar fi transmis banii insa dupa ce a vazut ca avocatul nu s-a tinut de cuvant, i-a cerut banii inapoi. In tot acest timp, oamenii legii i-au monitorizat toate discutiile telefonice a lui Manzat cu femeia, iar astazi acesta a fost retinut in momentul in care ii intorcea o parte din banii primiti.

La randul sau, Manzat nu s-a aratat foarte deranjat de cele intamplate, fiind escortat de catre CNA, acesta a declarat ca ar fi vorba despre o neintelegere.

In 2015 avocatul Valerian Minzat cunoscut pentru faptul ca isi afiseaza luxul in care traieste a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare pentru ca ar fi inscenat acum 7 ani un accident rutier. Decizia a fost luata de judecatoria sectorului Rascani, iar incarcerea acestua ar urma sa aiba loc dupa ce se va pronunta cea de-a doua instanta.