Detalii cutremuratoare in cazul fetitei de cinci luni, care a fost ucisa de propriul bunel: "I s-a parut ca vede serpi". Micuta a fost astazi inmormantata, la Telenesti - VIDEO

Potrivit oamenilor legii, mama micutei a plecat la munca la ora opt dimineata si si-a lasat ambii copii, fetita de cinci luni si un baiat de patru ani, in grija bunelului, care este tatal femeii. Peste cateva ore mama s-a intors acasa si si-a gasit copila fara suflare. Micuta avea pe corp mai multe plagi. Primii despre tragedie au aflat vecinii, care au chemat medicii.

Eudochia CIUMAC, VECINA: “Traiau tare bine, ii ajutam ca vecini, ieri tot am sarit in ajutor, sa chemam salvarea. Am vrut sa-i ajutam ca fetita sa ramana in viata.”

Femeia spune ca bunelul fetitei parea a fi un om de treaba si nu-si poate explica de ce a facut asta. Ea sustine ca martor la scena ar fi fost fratele micutei in varsta de patru ani.

Eudochia CIUMAC, VECINA: “Asta o fost ceasul rau, nustiu ce l-a adus pe el ca i se pareau serpi. Tare mare scarba, pentru familie.”

Socati sunt si ceilalti sateni din Branzenii Noi, care spun ca e o mare tragedie pentru tanara familie.

Tamara MORARI, VECINA: “O familie tare, tineri muncitori, am ramas socati cand ne-au sunat fetele si ne-au spus ca au nevoie de salvare.”

Iar asistenta sociala din sat afirma ca familia era un exemplu pentru altii.

Lucia CHIRIAC, ASISTENT SOCIAL COMUNITAR DIN BRANZENII NOI: “Sunt parinti responsabili, care puneau accentul pe educatie copiilor si nu pe baza materiala.”

Potrivit politiei, suspectul de 65 de ani nu se afla la evidenta medicului psihiatru. Totusi, cand ar fi comis crima era in stare avansata de ebrietate. El a fost retinut pentru 72 de ore, iar daca va fi gasit vinovat risca inchisoare de pana la 20 de ani.