Detalii despre retinerea lui Valeriu Triboi, banuit de abuz de putere: ar fi cumparat de la SA Moldtelecom un imobil in valoare de 1 000 000 de lei. Risca inchisoare de pana la 6 ani

Potrivit unui comunicat emis de CNA, "procurorii au stabilit ca banuitul, abuzand de functia sa, prin intermediul unor terte persoane, ar fi cumparat de la SA Moldtelecom, fondator al caruia este Ministerul Economiei, un imobil in valoare de aproape 1 000 000 de lei, iar ulterior a dat cladirea in locatiune, pe o perioada de 10 ani, intreprinderii FEE Nord.

In continuarea intentiilor sale, prin abuz de putere, banuitul ar fi dat indicatii unor factori de decizie ai intreprinderii sa repare imobilul, dat in locatiune, din contul acesteia. Potrivit documentelor administrate de anchetatori, pentru reparatia cladirii au fost alocate 4 000 000 de lei.

Astăzi, procurorii si ofiterii CNA au descins in biroul de serviciu si la domiciliul functionarului, unde au efectuat perchezitii. De asemenea, au fost perchezitionate si automobilele banuitului. In urma actiunilor de urmarire penala, anchetatorii au ridicat mai multe probe care vor fi anexate la dosar.

Pe faptele descrise a fost initiata o urmarire penala – abuz de putere, infractiune ce prevede o pedeapsa cu amenda in marime de la 1350 la 2350 unitati conventionale sau cu inchisoare de la 2 la 6 ani, in ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. Procurorii continua actiunile de urmarire penala in acest caz pentru stabilirea intregului cerc de suspecti", se arata in comunicat.