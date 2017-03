Detalii despre starea taximetristului de 25 de ani, implicat in accidentul teribil din sectorul Rascani. Ce spun medicii

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, in urma impactului taximetristul in varsta de 25 ani, care se afla la volanul Daciei, a ajuns in stare in grava la spital. Acesta se afla in sectia de reanimare si este in coma. Soferul de 21 de ani, de la volanul Mercedesului s-a ales cu careva traumatisme, insa nu grave, astfel, acesta a fost externat din spital.

Din imagini putem oberva ca masinile au fost grav avariate, iar soferul Mercedesului a scapat ca prin minune. Potrivit martorilor, unul dintre ei avea viteza, insa oamenii legii nu ne-au putut confirma acest lucru.

Politia spune ca Dacia venea dinspre sectorul Ciocana, iar Mercedesul dinspre sectorul Rascani, iar impactul a avut loc la intersectia strazilor N. Dimo cu A. Russo.

Pe acest caz a fost deschisa o ancheta pentru a stabili toate circumstantele producerii accidentului.