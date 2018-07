Detalii noi in cazul accidentul de la Iasi. Un autobuz plin cu moldoveni care se indrepta spre Spania s-a ciocnit violent cu doua vehicule. Doi pasageri din autobuz, la spital - VIDEO

Presa romana scrie ca accidentul s-a produs in dupa amiaza zilei de ieri in judetul Iasi. Impactul s-a produs dupa ce soferul unui Renault Megane a intrat pe contrasens si a lovit mai intai un microbuz in care se aflau 10 persoane, ricosand, ulterior, in autocarul inmatriculat in Republica Moldova, la bordul caruia se aflau 14 pasageri.

Moldovenii din autocarul care se indrepta spre Spania, spun ca soferul autoturismului circula cu viteza mare si a evitat in ultimul moment sa intre frontal in autocar. Impactul a fost atat de puternic, incat soferul din Reanult s-a stins pe loc, iar masina s-a transformat intr-un bot de fiare.

Barbatul decedat avea 28 de ani, iar potrivit presei romane, acesta era un consilier local din Suceava. Din autocar au avut de suferit soferul acestuia in varsta de 41 de ani, care s-a ales cu contuzii in zona picioarelor, dar si o pasagera in varsta de 44 de ani, ambii find internati la spital. Doi adulti si doi minori, cu rani superficiale, au refuzat sa fie internati.

Cele zece persoane din microbuz au scapat fara traumatisme. Presa roaman scrie ca moldovenii urmau sa fie preluati de catre un alt mijloc de transport pentru a fi dusi la destinatie.