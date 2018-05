Detalii noi in cazul accidentului de la Ciocana. Doi dintre cei sase oameni, care au fost raniti, si-au revenit si ne-au povestit prin ce au trecut si cum s-au ciocnit cele patru masini: "Am ramas prinsi" - VIDEO

Cei doi tineri, ambii in varsta de 27 de ani, povestesc ca in seara aceea se aflau intr-o Skoda. Au comandat taxi-ul ca sa ajunga acasa, cand pe la miezul noptii, la intersectia strazilor Alecu Russo cu Nicolae Dimo s-a produs impactul. Masina lor a fost lovita simultan de doua autoturisme care s-au ciocnit intre ele si au fost proiectate in directia lor – un BMW si un taxi, marca Toyota.

"Cred ca incerca sa mearga la rosu ca sa reuseasca, insa nu a reusit. dar de pe Dimo din partea stanga venea un alt taxi, pentru el se facuse verde si masina care din deal venea cu viteza excesiva s-a lovit in masina care a iesit si dupa s-a lovit in noi. A fost o lovitura foarte puternica."

Pasagerii au suferit fracturi la picioare, iar unul dintre ei trebuie sa mai suporte o operatie.

"BMW-ul s-a lovit cu partea laterala din stanga in partea frontala a noastra. A fost atat de puternica incat ne-a dat in scaune, picioarele au fost prinse dedesupt. Am pierdut mult sange, deja imi pierdeam cunostinta pana a venit ambulanta."

Tanarul de la volanul BMW-ului, in varsta de 20 de ani, se afla si astazi in coma la spital. Starea celuilalt sofer care conducea taxiul de model Skoda a devenit stabila.

Cristina GOREA, PURTATOR DE CUVANT SPITALUL DE URGENTA: "Unul dintre pacienti ramane internat in sectia de reanimare cu dinamica slab pozitiva, iar celalalt a fost transferat in sectia de neurochirurgie."

Dupa impactul dintre cele trei masini, a mai fost avariata una, dar nici cei implicati, nici politia nu au putut sa ne explice cum anume a fost lovita. Dupa ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere, oamenii legii ne-au spus ca preliminar s-ar face vinovat soferul care conducea Toyota si care a intrat in intersectie fara sa se asigure.

Oamenii legii au deschis o cauza penala si urmeaza stabileasca detaliile.