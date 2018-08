Detalii noi in cazul accidentului din Kaluga, in care sase moldoveni si-au pierdut viata, iar opt au ajuns la spital. IGSU: "O femeie si 7 barbati, cel mai tanar are 19 de ani" - VIDEO

Era 7:20 dimineata, cand oamenii legii din regiunea rusa Kaluga au fost alertati despre un grav accident produs la kilometrul 230, pe traseul M3 “Ucraina”. Potrivit informatiilor preliminare, un Ford a intrat pe contrasens, pentru a depasi un Wolkswagen Polo.

Cele doua automobile, insa, s-au ciocnit, iar Ford-ul a fost aruncat in urma impactului si a intrat in microbuzul, Mercedes Vito, inmatriculat in Republica Moldova. Ultimul, in cele 3 vehicule avariate a ajuns un camion.

Liliana PUŞCAŞU, PURTĂTOR DE CUVÂNT, IGSU: “In urma accidentului, zece moldoveni au avut de suferit. Sase persoane au decedat.”

Alti 8 moldoveni au fost raniti, intre care o femeie si 7 barbati, cel mai tanar fiind de 19 ani. Autoritatile spun ca deocamdata nu a fost stabilita identitatea celor decedati.

Intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la noi, se arata ca reprezentantii misiunii diplomatice colaboreaza cu serviciile specializate ruse pentru stabilirea circumstantelor accidentului, dar si acordarea ajutorului familiilor celor decedati si raniti. Totodata, Ministerul de Interne a creat o celula de criza.

Liliana PUŞCAŞU, PURTĂTOR DE CUVÂNT, DSE: “Angajatii monitorizeaza situatia. Rudele si apropiatii celor implicati in accident pot suna la telefonul de incredere, la numarul 022-785032.“

Prim-ministrul Pavel Filip a dispus ca o echipa de medici si ofiteri sA plece in Rusia, lucru care s-a si intamplat in aceasta seara. Specialistii de la noi ii vor ajuta pe moldovenii raniti si se vor ocupa de repatrierea cadavrelor. Cheltuielile vor fi suportate de guvern.

In afara de cei 6 moldoveni, in urma accidentului au murit 2 oameni care erau in Ford. Presedintele Igor Dodon, care in aceste zile se afla intr-o vizita in Rusia, si-a exprimat condoleantele intr-un mesaj, publicat pe pagina sa de facebook.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: "Deja am luat legatura cu colegii nostri rusi si sunt gata sa ofer tot sprijinul necesar familiilor celor decedati si traumatizati.“